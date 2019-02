'De winkel kan prima zonder mij, maar ik kan niet zonder de winkel'

Ze zijn er heus nog wel, bedrijven die bestaan uit het dna van één familie. Juwelier Luitjens in de Marktstraat in Mussselkanaal is er zo een. Dit jaar bestaat de onderneming tachtig jaar.

Een vierde generatie Luitjens staat klaar om de juwelier naar het honderdjarig bestaan te loodsen. Maar bij doorgroeien hoort ook afscheid nemen.

Vierde generatie

Het bedrijf stond de laatste decennia onder leiding van Wim Luitjens. Hij is inmiddels zeventig jaar en het is tijd om de zaak binnenkort over te dragen aan zoon Raimond.

Wim Luitjens is ruim vijftig jaar betrokken bij de zaak en begrijpt rationeel gezien dat het tijd wordt om plaats te maken. Emotioneel is het een andere verhaal. 'De winkel kan prima zonder mij, maar ik kan er niet zonder. De overname vindt in maart plaats. Daar merkt niemand iets van hoor, want voor mij is het geen feestdag.'

Ik heb mijn ouders altijd van vroeg tot laat zien werken. Dat wou ik niet, maar ik doe nu exact hetzelfde Raimond Luitjens - toekomstige eigenaar Juwelier Luitjens

Doorzetter zijn

Raimond Luitjens stond aanvankelijk niet te trappelen om de winkel over te nemen. 'Ik heb mijn ouders altijd van vroeg tot laat zien werken. Dat wou ik niet, maar ik doe nu exact hetzelfde. Dat moet ook, want om de winkel op niveau te houden moet je in ieder geval een doorzetter zijn. Ik ben 47 jaar en het is nu de tijd.'

Hij keerde in 2002 terug, nadat hij acht jaar een eigen juwelierszaak in Groningen gerund had.

De buitenkant van de winkel in Musselkanaal (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Een uurwerk past

Zijn ogen glinsteren door de glazen van zijn bril als de scheidend directeur vertelt over nu nog net zijn juweliersbedrijf. 'In de loop der jaren hebben hier veel mensen gewerkt, maar we hebben nu echt een dreamteam. Het is een uurwerk dat precies in elkaar past. Het loopt als een trein.'

Met plezier

Daar hoort werkvreugde bij wat Wim Luitjens betreft. 'Als je niet met plezier werkt kun je hier beter niet zijn. Wij gaan graag met mensen om.' 'Of je nu voor een tientje binnenkomt of een tienduizend euro klant bent, we behandelen iedereen op dezelfde manier,' voegt Raimond Luitjens toe.

Niet opgedoft

Camilla van de Pol is verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Tien jaar geleden begon ze als verkoopster. 'Mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze hier opgedoft naar binnen moeten. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Dat stralen we als verkoopsters ook uit. We proberen van iedere verkoop een feestje te maken.'

Heb goede mensen in de winkel staan en zorg voor een grote voorraad Wim Luitjens - eigenaar Juwelier Luitjens

Grote voorraad

Vragend naar het geheim spreekt Luitjens senior met passie: 'Heb goede mensen in de winkel staan en zorg voor een grote voorraad. Dat kost geld, maar als je maar verkoopt dan komt het vanzelf.'

Zelfverzekerd

Er liggen meer dan 45.000 artikelen in de winkel weet Van de Pol. 'We zijn wel zo zelfverzekerd om te zeggen dat als je bij ons niet kunt slagen het nergens lukt. De merken die wij verkopen kun je elders ook krijgen, maar nergens is het assortiment zo groot.'

Alles zelf

Luitjens junior voegt daar een onderscheidende waarde aan toe. 'We doen alles zelf. Veel andere juweliers doen dat niet. Het is duur om bijvoorbeeld een goudsmid en horlogemaker in dienst te hebben, maar er is gelukkig werk zat.'

Geen andere kant op

Het assortiment, service, kwaliteit en naamsbekendheid zijn volgens de aanstaande eigenaar de vier kurken waar Luitjens op drijft. Daar gaat hij zeker op verder, maar een onderneming staat nooit stil. 'Online is belangrijk, we moeten met de tijd mee. Maar we gaan zeker niet honderdtachtig graden de andere kant op.'

De webshop is inmiddels de etalage van de winkel Camilla van de Pol - marketing en comunicatie

Online is etalage

Het woord online is gevallen. Volgens Van de Pol staat op termijn het voortbestaan onder druk zonder functioneel gebruik van internet en social media. ' De webshop is inmiddels de etalage van de winkel. Mensen gaan tegenwoordig eerst kijken wat er allemaal te koop is. Daar komt natuurlijk bij dat steeds meer mensen online zijn.'

(Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Kopen is emotie

Fysieke verkoop zal volgens Van de Pol altijd blijven. 'Het kopen van een horloge of sieraad is emotie. Als je een horloge van tweeduizend euro koopt dan wil je dat toch even voelen. Bovendien willen mensen vaak hun verhaal even doen. Een klik geeft vertrouwen.'

Belangrijke basis

Dat in combinatie met het verkopen van exclusieve merken en de diepte van het assortiment moet een belangrijke basis zijn om de komende jaren verder te kunnen en zo het Luitjens dna uit te kunnen blijven dragen.