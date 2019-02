Inwoners Scheemda willen 'legionellafontein' redden

De fontein in Scheemda in kwestie (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Twee fonteinen in Winschoten en Bad Nieuweschans moeten vanwege het risico op besmetting worden aangepakt, maar de fontein in Scheemda wordt gesloopt. En dat is tegen het zere been van de lokale stichting Vrienden van Scheemda.

'Ze zijn bang dat het water gaat vernevelen en dat er legionella inzit. Maar volgens ons is dat niet zo', zegt Onno Drent, vrijwilliger van de stichting.

Leefbaarheid

Desondanks lijkt de sluiting van de fontein in Scheemda in zicht. 'We zijn er fel op tegen, men zet in op meer leefbaarheid in het dorp, maar dit is ook onderdeel van die leefbaarheid', vindt mede-initiatiefnemer Henk van Sluis.

'Het zou behoorlijk jammer zijn. Het is vooral 's zomers erg druk hier en zo'n fontein levert ook voor toeristen mooie plaatjes op.'

De stichting gaat binnenkort in gesprek met de gemeente Oldambt om de mogelijkheden te bekijken.

