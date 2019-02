Strijd tegen komst ex-verslaafden in kinderrijke buurt duurt voort

Al een tijd weten de buurtbewoners dat er ex-verslaafden van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) pal naast hun woning komen. Het verzet is in volle gang.

'Wij zijn tegen de combinatie. Het is een kinderrijke buurt. De speelplaats grenst direct aan de woonvorm waar Verslavingszorg Noord-Nederland ex-verslaafden en probleemjongeren wil vestigen', zegt buurtbewoner Bé van der Heide.

Er kunnen bijvoorbeeld drugsdealers op afkomen Bé van der Heide - buurtbewoner

Drugsdealers

De buurtbewoners zijn bang voor overlast én voor de beperking van de sociale veiligheid. 'We zijn bang dat deze prikkelgevoelige mensen zullen schrikken van spelende kinderen, maar ook voor de aanzuigende werking die de woonvorm heeft. Er kunnen bijvoorbeeld drugsdealers op afkomen.'

'Vreemd volk'

De bewoners op de bovenste verdieping van de flat delen hun verdieping met de aanstaande cliënten. 'Inpandig loopt het allemaal door elkaar heen. Ze kunnen elkaar dus overal tegenkomen. Er zit een viertal plekken in de flat waar de bewoners zomaar voor de deur kunnen staan', zegt Van der Heide. 'Het gaat om oude mensen, zij zitten niet te wachten op vreemd volk.'

Anders stappen we naar de rechter Bé van der Heide - buurtbewoner

Handtekeningenactie

Van der Heide heeft samen met andere buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen de komst van de woonvorm, door een handtekeningenactie op te zetten. De grootste eis van de buurtbewoners is een aanpassing van de bouwplannen van de woonvorm. 'Maar VNN houdt vast aan de plannen. We kunnen nu niet zoveel doen, maar alleen mensen mobiliseren.'

Onafhankelijk expert

De bezorgde bewoner is van plan een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de gevolgen en de risico's van een dergelijke woonvorm in een woonwijk te onderzoeken. 'Maar of de burgemeester en wethouders daar iets mee gaan doen, is de vraag. Anders stappen we naar de rechter.'

Lees ook:

- Onrust groeit door de komst van verslaafden