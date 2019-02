Fotograferen tijdens een keizersnede: 'Iedere foto is heel kostbaar'

Volgens fotografen is dit soort fotografie 'behoorlijk' in opkomst (Foto: Annemiek Kinneging/Verwonder Fotografie)

Het gaat om drie fotografen van Verwonder Fotografie. Zij zijn naar eigen zeggen de eersten in Noord-Nederland die toegang krijgen tot de OK van het Martini Ziekenhuis.

Levensveranderend

Volgens Marjolein Roossien uit Uithuizen, een van de drie fotografen, zien ziekenhuizen steeds meer het belang van geboortefotografie in. 'Het personeel ziet een keizersnede als een medische ingreep. Maar voor de aanstaande ouders is dat heel anders. Het is een dag die hun leven verandert.'

Volgens Roossien is geboortefotografie in opkomst. 'Je ziet het de laatste vijf jaar steeds meer. Toch is het heel pittig, want je kunt niet elke dag 24/7 paraat staan.' De eerste fotoshoot was in december 2017. Sindsdien hebben Roossien en haar collega's zeven of acht fotosessies bij een keizersnede gedaan.



Een van de momenten die door de geboortefotografen is vastgelegd. (Foto: Annemiek Kinneging)

Kostbaar

Daarbij benadrukt de fotograaf het belang van geboortefotografie, ook bij een keizersnede. 'Voor ouders is dat een hele emotionele, hectische tijd.'

Daarbij spreekt ze ook uit eigen ervaring. 'Ik heb zelf een keizersnede gehad toen ons kindje 26 weken was. Hij overleed twee weken later. Achteraf had ik maar zeven foto's, en iedere foto is heel kostbaar. Je bent op zo'n moment in zo'n roes. Pas later komt het besef.'

Je wilt dat moment goed vastleggen, en tegelijk de blijdschap van de vader en moeder Marjolein Roossien - fotografe

Twee jaar voorbereiding

Bij fotograferen in een operatiekamer komt wel het nodige kijken. 'Je moet met heel veel factoren rekening houden. We zijn in totaal twee jaar bezig geweest met de voorbereiding, voordat we echt in de OK mochten fotograferen.'

Het gaat onder meer om de privacy van het medisch personeel, de hygiëne en de ruimte waar je in staat. 'Je kunt niet zomaar overal gaan staan om foto's te maken. Er is een steriele zone waar je niet mag komen en je moet natuurlijk het personeel niet in de weg lopen.'

Blijdschap

Daarbij is ook het fotograferen zelf anders. 'Normaal gebruik ik twee verschillende camera's, maar in de operatiekamer kan je niet even wisselen van toestel. Je moet werken met wat je hebt.'

En dan het moment van de geboorte zelf. Wanneer het kindje uit de buik wordt gehaald, staan er heel veel mensen omheen in de OK. 'Daar probeer ik wel omheen te fotograferen. Je wilt dat moment goed vastleggen, en tegelijk de blijdschap van de vader en moeder.'

