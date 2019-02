Door vrachtverkeer gescheurde weg krijgt met spoed nieuwe asfaltlaag

De meeste mensen hadden hun pyjama nog aan, toen bouwvakkers woensdag in de vroege ochtend voor hun deur stonden. De inmiddels zwaar beschadigde Abel Olsderweg in Termunten wordt met spoed gerepareerd.

De weg raakte beschadigd nadat er de afgelopen weken honderden zware vrachtwagens met zand en grond uit de Breebaartpolder overheen reden.

Op sommige plekken was de situatie zo onveilig dat het met borden werd afgezet.

Bedrijf uit Amsterdam

Wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) liet dinsdagavond in een volgepakt café-restaurant in Termunterzijl weten dat een deel van de weg nu wordt geasfalteerd. De gemeente heeft in allerijl een bedrijf uit Amsterdam weten te vinden die maandag met spoed een strook van 250 meter asfalt kan leggen.

Het is één van de maatregelen om de zware transporten vanaf volgende week weer door Termunten te laten rijden. De aannemer moet nog zeker driehonderd vrachtwagens met grond afvoeren, en dat kan alleen via de Abel Olsderweg.

De wagens moeten straks stapvoets rijden en rekening houden met schooltijden.

Waar ging het mis?

Het zware vrachtverkeer was een onaangename verrassing voor inwoners van Termunten en Termunterzijl. Drie weken geleden begonnen de werkzaamheden in de Breebaartpolder. Het Groninger Landschap maakt het gebied beter toegankelijk voor bezoekers en realiseert daar twee broedeilanden voor zeldzame vogels.

De stichting had vooral oog voor de afvoer van overtollig slib. Dat gaat straks met een acht kilometer lange pijp naar een kleirijperij, waar het enkele jaren gaat drogen en daarna mogelijk wordt gebruikt voor de versterking van de zeedijk.

De afvoer van grond en de aanvoer van zand voor de broedeilanden had ten onrechte - zo bleek later - veel minder prioriteit.

Toen gingen hier alle alarmbellen af Petra van der Meer - Groninger Landschap

Inschattingsfout

Ook de gemeente Delfzijl had niet verwacht dat er vele honderden zware vrachtwagens door de dorpen zouden rijden. De gemeente dacht dat de Abel Olsderweg en de Rijksmonumentale Boog van Ziel het vervoer makkelijk aan konden. Maar niets bleek minder waar.



Al na een paar dagen trokken omwonenden aan de bel bij Het Groninger Landschap. Ze schrokken van de vele vrachtwagens die langsreden en waren bang voor scheuren in hun huis door trillingen. 'Toen gingen hier alle alarmbellen af', zegt Petra van der Meer, hoofd communicatie van Groninger Landschap.

De stichting stuurde een brief naar de inwoners, waarin werd uitgelegd wat de werkzaamheden inhielden en hoelang de transporten nog zouden duren. Maar dat was in de ogen van de inwoners niet genoeg: zij wilden dat het verkeer zou stoppen.

Beschadigde boog

De Zielsters werden in hun hart getroffen toen bekend werd dat de geliefde Boog van Ziel, de monumentale sluis en brug uit 1725, beschadigd raakte door het intensieve vrachtverkeer. Ze hingen spandoeken op en keerden zich tegen de gemeente en het Groninger Landschap.

Pas na berichtgeving door RTV Noord kwamen de gemeente en het Groninger Landschap pas echt in actie. Eerst werd de rijroute aangepast: de vrachtwagens mochten niet meer over de boog. Vervolgens werd het zware transport zelfs tijdelijk stilgelegd.

Fout in vergunning

Wethouder Menninga - vroeger ook wethouder van de gemeente Termunten - gaf tijdens de eerste bewonersbijeenkomst afgelopen donderdagavond ruiterlijk toe dat de gemeente een grote fout heeft gemaakt. Ze had een verplichte rijroute moeten opnemen in de vergunning.

Nu koos de aannemer de kortste route, dwars door Termunten en Termunterzijl. Dat was zijn goed recht. Inmiddels moet hij omrijden.



Ze zijn nu adequaat bezig Rona Bultje - omwonende

Ook de politiek begon zich ermee te bemoeien. Raadslid Jan Ottens van de Seniorenpartij in Delfzijl wil weten waarom de gemeente niet eerder ingreep. Ook vraagt hij om een coulante afhandeling van de opgelopen schade.

Schade melden

Wie uiteindelijk de schuld op zich neemt, is nog onduidelijk. De schade aan de wegen is groot en er is inmiddels één melding binnengekomen van schade aan een woning. De partijen gaan later praten over de financiële afwikkeling. Mensen met schade kunnen zich vanaf vandaag melden bij de gemeente via meldpunttermunten@delfzijl.nl.

Zowel Menninga als directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap boden dinsdag- en donderdagavond hun excuses aan richting omwonenden. De inwoners zijn opgelucht dat er nu maatregelen worden genomen. 'Ze zijn nu adequaat bezig en we zijn blij dat er naar ons wordt geluisterd', zegt omwonende Rona Bultje.

Die dankbaarheid werd dinsdagavond uiteindelijk omarmd met een warm applaus voor de gemeente en Het Groninger Landschap.

