Volleybalbond Nevobo: 'Wij behandelen Lycurgus niet anders dan andere clubs'

Dat is het gevolg van de bestuurlijke en financiële problemen waar Lycurgus in zit, zoals RTV Noord eerder publiceerde.

De club heeft schulden en er zijn zorgen over de uitbetaling van spelerssalarissen. Ook bestaat het oorspronkelijke bestuur van zeven leden nog maar uit drie door het plotselinge opstappen van interim-voorzitter Bert Eissens.

Strengere eisen

In 2016 heeft de Nevobo de eisen voor de jaarlijkse eredivisielicentie verscherpt. Clubs moeten elk jaar financieel en beleidsmatig aan een aantal punten voldoen. Met de huidige situatie van de regerend landskampioen is het nog maar de vraag of de club aan die punten kan voldoen.

Er is nog tijd voor Lycurgus Thijs Pietersen-Nevobo

De Groningers moeten aan het eind van het seizoen de financiële stukken inleveren en dan gaat de Nevobo de gegevens toetsen en een oordeel vellen.

'Er is nog tijd voor Lycurgus om dat te doen. De beslissing vindt ook niet tussen nu en een paar weken plaats. Het proces loopt nog', zegt bondswoordvoerder Thijs Pietersen over de zorgelijke situatie van de Groningse club.

Vertrouwen?

Toch is het intrekken van de licentie niet ondenkbaar, geeft Pietersen toe: 'Laat duidelijk zijn: Lycurgus geen licentie verlenen is het allerlaatste wat we willen. Het topvolleybal in Noord-Nederland willen we uiteraard in stand houden.'

'Toch komt het intrekken van een licentie in de praktijk wel eens voor, zie de dames van Weert dit seizoen (het Groningse Donitas kreeg daarna de licentie van Weert toegewezen, maar wees die af, red.). We willen een solide basis zien voor Lycurgus om volgend jaar door te kunnen gaan.'

Hoeveel vertrouwen de Nevobo erin heeft dat het Lycurgus gaat lukken, kan Pietersen niet zeggen: 'Ik heb er nu te weinig zicht op om te zeggen hoeveel vertrouwen daarin is, maar we willen heel erg graag dat het goed komt. Dat hopen we echt.'

Uitzonderingspositie

De Groningers hebben het Nederlandse volleybal de afgelopen jaren gedomineerd, met drie landstitels, vier supercups en een beker. Toch geeft dat Lycurgus geen uitzonderingspositie, stelt de woordvoerder:

'Vanwege de prestatie en status zijn wij in eerste instantie bereid de club te helpen, maar wel tot op zekere hoogte. Mocht er bijvoorbeeld ietsje meer tijd nodig zijn, dan zijn we daarin bereid mee te werken.'

'De contacten tussen de bond en club zijn heel hecht. We worden door Lycurgus geïnformeerd over de ontwikkelingen en wachten hun aanpak richting volgend seizoen nu eerst af en ondersteunen waar dat mogelijk is', vervolgt hij.

Wij behandelen Lycurgus niet anders dan een kleinere club Thijs Pietersen-Nevobo

'Maar wij kunnen in zijn algemeenheid niet accepteren dat er richting volgend seizoen een onvoldoende gefundeerde begroting is, dus er zijn grenzen. En wij behandelen Lycurgus daarin niet anders dan bijvoorbeeld een kleinere club die met dezelfde problemen zou zitten', benadrukt Pietersen.

Uitwedstrijd tegen Taurus

Zaterdag beginnen de Groningers met de uitwedstrijd tegen Taurus uit Houten aan de kampioenspoule. Of de kans ook aanwezig is dat Lycurgus voortijdig uit de kampioenspoule wordt gehaald, kan de woordvoerder niet aangeven:

'In het geval van een faillissement gebeurt dat. Maar ik heb te weinig zicht op de financiële cijfers die de club exact op dit moment kan opvoeren. Dus hier kan ik geen uitspraken over doen.'

