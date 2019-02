Het gemis is groot in Ten Boer en omgeving: de Noorderkrant wordt niet meer bezorgd

De inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer hebben het er maar druk mee; hun geliefde Noorderkrant valt niet meer op de mat. Het is zelfs een bespreekpunt tijdens een gezamenlijke vergadering van verenigingen van Dorpsbelangen.

Alleen op te halen

De geliefde krant valt dan niet meer in de bus, maar is nog wel af te halen op twee plekken. De bibliotheek in Ten Boer en de Agrishop in Garmerwolde zijn afhaalpunten. Lang ligt de krant niet in het rek bij de Agripshop, binnen een dag zijn alle kranten weg. Uitgever NDC levert inmiddels al extra kranten bij de groente- en fruitwinkel.

Het begint bij de stad en het gaat nog steeds over de stad Huup Reuver - voorzitter Dorpsbelangen Ten Boer

'Te stads'

'Tijdens een vergadering van meerdere dorpsbelangen stond het gemis van de krant op de agenda', zegt Huup Reuver, hij is voorzitter van Dorpsbelangen Ten Boer. Volgens de voorzitter is het in meerdere dorpen een veelbesproken kwestie. Het nieuws in de Groninger Gezinsbode is in de ogen van veel mensen teveel gericht op de Stad.

'Het begint bij de stad en het gaat nog steeds over de stad', zegt Reuver al bladerend door de Groningen Gezinsbode. Die krant wordt sinds dit jaar bezorgd in de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer omdat er een herindeling heeft plaatsgevonden.

Mensen willen toch op de hoogte zijn van de mensen die overlijden Lenneke Brik - voorzitter van Dorpsbelangen Woltersum

Het Hogeland wel, Groningen niet

Door die gemeentelijke samenvoeging besloot uitgever NDC Mediagroep de Noorderkrant niet meer rond te brengen in wat ooit Ten Boer was. De inwoners van de gemeente Groningen ontvangen namelijk de Groninger Gezinsbode, eveneens een uitgave van NDC. De Noorderkrant verschijnt nog wel, maar dan in gemeente Het Hogeland.

Familieberichten

'Ik weet dat met name de lokale berichtgeving en de familieberichten sterk worden gemist', zegt Lenneke Brik, ze is voorzitter van Dorpsbelangen Woltersum. 'Mensen willen toch op de hoogte zijn van de mensen die overlijden', zegt ze.

Maar niet alleen de mogelijkheid om een overlijdensadvertentie te plaatsen of te lezen wordt gemist. De berichten over de uitvoering van de lokale toneelverenigingen staan ook niet meer in de krant. Want volgens Brik worden die berichten niet opgenomen in de Gezinsbode, net zoals rouwadvertenties. Die worden niet afgedrukt in de Gezinsbode.

'

Ik snap wel dat mensen in Onnen en Haren minder geïnteresseerd zijn in de dingen die in Woltersum gebeuren, maar er staat nu echt niks lokaals in', aldus Brik.

Klachten zijn bekend

NDC laat desgevraagd weten dat er meerdere klachten zijn binnengekomen vanuit de voormalige gemeente Ten Boer. Toch verwacht de uitgever niet dat de Noorderkrant terug zal keren in Ten Boer en omstreken. NDC laat weten dat het wel de bedoeling is om meer berichtgeving in de Groninger Gezinsbode te plaatsen over Ten Boer en omgeving.