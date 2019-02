'Vakantiewerk' zuidelijke ring komt langzamerhand ten einde

'We zitten goed op schema', zegt omgevingsmanager Bert Kramer van Aanpak Ring Zuid over de vakantiewerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. 'We waren de afgelopen nacht vroegtijdig klaar waardoor een deel van het spoor kon worden vrijgegeven.'

Aannemer Combinatie Herepoort is sinds het begin van de voorjaarsvakantie druk bezig met de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Door de werkzaamheden ligt een deel van het treinverkeer stil.

Bert Kramer en zijn team hadden nog enkele reservemogelijkheden achter de hand, zoals 's nachts doorwerken, maar dat hoefde dezer dagen 'gelukkig niet'.

Hotel

Meerdere Stadjers hebben desondanks gebruik gemaakt van het aanbod, waarbij ze gedurende de werkzaamheden in een hotel konden overnachten.

Fietstunnel

'Maar we zijn nog niet klaar', besluit Kramer. 'We zijn nu nog bezig met het afbreken van een fietstunnel bij het spoor. Als we daar klaar mee zijn, zijn de vier viaducten écht verwijderd en is het doel van deze klus behaald.'

Lees ook:

- Werk aan zuidelijke ring ligt op schema: 'We zijn woensdag zeker klaar'

- Opgelet deze voorjaarsvakantie: groot onderhoud en vertragingen op het spoor