Groninger is gezicht campagne Slachtofferhulp: 'Ook woorden kunnen veel pijn doen'

Op 17 november vorig jaar verongelukte Jan Willem Sesselaar toen hij op de Kielsterachterweg tegen een boom reed. Zijn familie was geschokt toen ze op Facebook de reacties op het ongeluk lazen. Broer Jacob vertelde bij RTV Noord hoe pijnlijk dat is.

Nu is hij het gezicht van een landelijke campagne.

Sinds donderdag staat Sesselaar centraal in de campagne van Slachtofferhulp Nederland, die mensen oproept te stoppen met kwetsende reacties bij berichten op social media over ongelukken, misdrijven en rampen. De organisatie klopte bij hem aan, na het zien van de reportage op TV Noord.



Gelijk ja gezegd

'Ik hoefde daar absoluut niet lang over na te denken, ik zei gelijk ja', zegt Sesselaar.

'Maar ze hebben me wel denktijd gegeven. Na drie dagen wilden ze mijn ja pas accepteren. Ze vonden dat ik goed aan mezelf moest denken en er echt even over moest nadenken. Ik heb puur ja gezegd, om de bewustwording bij mensen er hopelijk wat beter in te krijgen en natuurlijk ter nagedachtenis van mijn broertje.'

'Wel zo netjes'

Volgens Jytte Reichert van Slachtofferhulp Nederland werd het ja-woord van Sesselaar niet meteen geaccepteerd omdat 'je soms overrompeld wordt en dan te snel ja zegt'.

'Het is natuurlijk gevoelig en persoonlijk, daar moet je even over nadenken. Dat vind ik wel zo netjes.'

'Heel confronterend'

Voor de campagne die vandaag gelanceerd wordt, werd onder meer een filmpje gemaakt met Sesselaar. Daarin reageert hij op kwetsende reacties die mensen plaatsten onder het bericht met een foto van het autowrak, dat op de facebookpagina van RTV Noord verscheen.

Het was een paar keer goed slikken, maar het staat er mooi op Jacob Sesselaar

'Heel confronterend. Het was ook een lange draaidag. We zijn vier en een half uur bezig geweest voor een reclamespotje van nog geen veertig seconden. Het was een paar keer goed slikken, maar het staat er mooi op', vindt Sesselaar.

In het filmpje is ook een foto te zien van het ongeluk en een foto van Jan Willem. 'Dat wilde Jacob zelf', zegt Reichert. 'Het maakt het extra persoonlijk. Hij is strijdbaar, dat merk je. Hij wil er echt wat mee.'

Ik heb alleen een facebookpagina en daar scroll ik af en toe wat op. Voor de rest doe ik er niks mee Jacob Sesselaar

'Heel veel reacties'

Na de reportage die RTV Noord in december maakte kreeg Sesselaar 'heel veel reacties'. Ook van mensen die zich eerder kwetsend hadden geuit op Facebook.

'Sommige mensen die gereageerd hadden deden dat opnieuw en zeiden ook dat het niet heel erg handig was. 'Dit moeten we gewoon niet doen'. Het item sloeg wel aan.'

Dit is de reportage die RTV Noord over Jacob Sesselaar maakte:



Voorlichting op scholen

Sesselaar heeft de smaak van het campagnevoeren te pakken, ondanks de trieste aanleiding.

'We zijn in gesprek om ook op scholen voorlichting te geven, hoe je omgaat met sociale media. Om de jongere generatie er bewust van te maken dat ook woorden heel erg veel pijn kunnen doen. En ze te laten beseffen dat social media ook wel heel hard kunnen zijn.'

Zelf was Sesselaar 'al geen fan van social media'. 'Ik heb alleen een facebookpagina en daar scroll ik af en toe wat op. Voor de rest doe ik er niks mee.'

