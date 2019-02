Wiebes heeft geen bezwaar tegen het delen van inspectierapporten

Als het aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat ligt, krijgen bewoners in het aardbevingsgebied inzicht in de inspectierapporten van hun huis. Tientallen inwoners zijn verbolgen over het feit dat er bij hun wel een inspectie is gedaan, maar dat rapporten daarover uitblijven.

Dat bleek onder meer afgelopen maandag tijdens een informatiebijeenkomst in gemeente Midden-Groningen. De huiseigenaren kregen van de Nationaal Coördinator Groningen te horen dat er maandenlang niks met die inspecties is gedaan.

Onvrede

Ook in Ten Boer heerst onvrede over deze situatie. Reden voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om de minister op te roepen deze gegevens te delen met de bewoners. 'De mensen hebben een inspecteur in huis gelaten die gaten hebben geboord in muren en vloeren', zegt hij.

Het gaat om huizen die eind 2017 en begin 2018 zijn geïnspecteerd. Er is niks met de inspecties gedaan omdat ze onder de oude versterkingsaanpak vallen en nieuwe plannen in de maak waren. Wiebes verwacht niet dat er veel valt te delen: 'We moeten niet denken dat er stapels beoordelingen zijn, want die liggen er niet.'

'Niet geheim'

De minister vindt het 'voor zover er wél beoordelingen zijn' het 'geen bezwaar' om ze met de bewoners te delen. 'In veel gevallen zijn dat verzamelde gegevens. En dat is niet geheim', zegt hij.

Wiebes gaat kijken hoe de gegevens bij de mensen terecht komen. 'Ik weet niet of we daar een groot mailcircus van moeten maken.'

