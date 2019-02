'Gronings UWV-kantoor werkt wachtlijsten illegaal weg' (update)

Het Groningse UWV-kantoor speelt een centrale rol in een onthulling over mogelijke misstanden bij de uitkeringsinstantie.

RTL Nieuws meldt dat op een illegale manier zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegekend kregen. De dossiers van deze personen werden niet door een verzekeringsarts beoordeeld maar door verpleegkundigen, aldus deskundigen en een klokkenluider. Die beoordelingen gebeurden op het kantoor in Groningen.

Grote achterstanden

Het UWV, dat kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen door een tekort aan verzekeringsartsen, kon door de inzet van verpleegkundigen in een paar maanden tijd 2555 dossiers van arbeidsongeschikten wegwerken.

UWV: 'Werkwijze toegestaan'

Het UWV meldt in een schriftelijke reactie aan RTL dat de werkwijze is toegestaan, maar gaat onderzoeken of de werkwijze wel volgens de regels is gegaan. Dat meldt het UWV na de onthulling van RTL Nieuws.

Het UWV bekent in ieder geval dat een verpleegkundige niet zelfstandig mag beoordelen. Dat werk moet namelijk door een verzekeringsarts worden gedaan.

Minister reageert

De onthulling trok ook de aandacht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil uitzoeken wat er precies aan de hand is en of het nieuws klopt: 'Eerst de feiten op een rijtje.'

Dit bericht is bijgewerkt met een nieuwe reactie van het UWV. Eerst meldde de instantie dat de werkwijze is toegestaan, maar liet later weten de zaak toch te zullen onderzoeken.

