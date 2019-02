Daniëlle Bekkering maakt rentree in marathonpeloton

Marathonschaatser Daniëlle Bekkering start donderdag bij de eerste Grand Prix in Zweden. Ze heeft dispensatie gekregen om te starten in de wedstrijd over tachtig kilometer.

'Een rentree is een groot woord, maar ik heb de kans gekregen om hier nog een keertje te starten', zegt ze.

Sleutelbeen gebroken

Bekkering zette na vorig seizoen een punt achter haar imposante loopbaan. Ze miste toen de laatste wedstrijden door een val in Zweden waarbij ze haar sleutelbeen brak. Haar loopbaan echt goed afsluiten kwam er toen niet van. De kans om te starten pakt ze dan ook met beide handen aan.

Min vijftien

De wedstrijd op het ijs van de Botnische Golf bij Lulea is tachtig kilometer. 'We gaan zien of dat nog lukt. Ik heb natuurlijk wel te weinig getraind, maar natuurijs is gewoon erg leuk. Het is hier min vijftien graden, dus echt winter. Mooi man.'

Lees ook:

- Daniëlle Bekkering breekt sleutelbeen bij val in Zweden: einde carrière