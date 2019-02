Healthy Ageing Tour eindigt in Midwolda

De winnares van de Healthy Ageing Tour wordt gehuldigd in Midwolda. De slotrit van de vijfdaagse wielerkoers voor vrouwen gaat op 14 april over 144 kilometer rondom het Oldambtmeer.

De start is om één uur op de Hoofdweg in Midwolda. De rensters rijden in totaal negen ronden van zestien kilometer. De finish wordt rond de klok van vijf verwacht.

Kans op waaiers

Het is de eerste keer dat de finale in Oost-Groningen plaatsvindt. Organisator Thijs Rondhuis verwacht dat het klassement op de laatste dag nog weleens opgeschud kan worden. 'Vooral als het waait kan het veld nog wel eens goed uit elkaar slaan. De wind staat door de opzet van de ronde altijd wel een keer gunstig voor waaiervorming.'

'Afwisseling is de charme'

Vorig jaar was de slotrit in Groningen. Het is een bewuste keus dat er deze editie ergens anders op de slotdag gereden wordt. 'De afwisseling tussen de grote en kleine plaatsen moet de charme van het evenement blijven.'

