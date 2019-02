Ook doorverwijzing naar protonencentrum UMCG mogelijk met borstkanker

Patiënten met borstkanker kunnen sinds vorige maand voor behandeling officieel worden doorverwezen naar het protonencentrum van het UMCG in de stad Groningen.

Door een wijziging in het landelijk indicatieprotocol van Zorginstituut Nederland is dit mogelijk gemaakt.

Volgens Hans Langendijk, hoofd van het Protonentherapiecentrum van het UMCG, is dit heel goed nieuws voor deze patiëntengroep. 'Inmiddels worden al de eerste patiënten met borstkanker in Groningen behandeld met protonentherapie.'

Criteria

Tot voor kort was in Nederland ook voor borstkankerpatiënten bestraling met fotonen de enige bestralingsmogelijkheid. Het nu vastgestelde indicatieprotocol geeft precies aan op basis van welke criteria een patiënt met borstkanker in aanmerking kan komen voor bestraling met protonen.

Minder complicaties

Patiënten wiens hart bij een fotonenbehandeling mogelijk een te hoge dosis straling te verwerken krijgt, komen in aanmerking voor protonentherapie. Met protonen is het in die gevallen vrijwel altijd mogelijk om de stralingsdosis aanzienlijk te verminderen, waardoor complicaties voorkomen kunnen worden.

Radiotherapie met behulp van protonen is een nieuwe techniek van bestraling die ten opzichte van de standaard bestraling minder schade aan omringende weefsels tot gevolg heeft. Dergelijke schade doet zich vaak pas op langere termijn voor.

Lees ook:

- KWF stelt miljoenen beschikbaar voor Gronings kankeronderzoek

- Eerste kankerpatiënt wordt behandeld met Groningse protonentherapie