Theatergezelschap herpakt zich na overlijden muzikant

Dat maakte het theatergezelschap woensdagavond bekend.

Muzikant Tommy Ferdinandus uit Appingedam werd afgelopen vrijdag in Marum tijdens een voorstelling onwel en overleed korte tijd later aan de gevolgen van een hartstilstand.

Ter nagedachtenis

De voorstellingen in de rest van het weekend in Marum werden gecanceld, maar de voorstellingen die vanaf zaterdag in de Randstad op de rol staan, gaan alsnog door.

'Na het overlijden van Tommy Ferdinandus stond onze wereld op zijn kop. Ter nagedachtenis van bung/oom Tommy hebben wij besloten dat de reprise voorstellingen door zullen gaan', meldt het theatergezelschap op Instagram.



Lees ook:

- Muzikant overlijdt na voorstelling over Molukse geschiedenis