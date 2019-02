'Tommy droeg deze voorstelling, het wordt een eerbetoon aan hem' (update)

Dat maakte het theatergezelschap woensdagavond bekend.

Muzikant Tommy Ferdinandus uit Appingedam werd afgelopen vrijdag in Marum tijdens een voorstelling onwel en overleed korte tijd later aan de gevolgen van een hartstilstand.



Tommy vond het belangrijk dat dit verhaal verteld werd Roger Goudsmit

Ter nagedachtenis

De voorstellingen in de rest van het weekend in Marum werden gecanceld, maar de voorstellingen die vanaf zaterdag in de Randstad op de rol staan, gaan alsnog door.

'Dat hebben we na lang beraad besloten, ook als eerbetoon aan Tommy', zegt hoofdrolspeler Roger Goudsmit.

'Hij vond het belangrijk dat dit verhaal verteld werd en heeft er met veel plezier aan meegewerkt. De voorstellingen die nog komen, staan geheel in het teken van hem.'



Bepalende sound

Ferdinandus was met zijn steelgitaar 'bepalend voor de sound van de voorstelling', zegt Goudsmit. Hem vervangen was dan ook geen eenvoudige klus.

'Eigenlijk droeg hij de voorstelling, omdat die sound ontzettend gerelateerd is aan die tijd. Veel oudere mannen speelden destijds op zo'n steelgitaar, maar Tommy was een van de weinigen in het Noorden die dat nog steeds deed. We wilden het eerst met onze eigen muzikanten oplossen, maar hebben uiteindelijk iemand gevonden die bereid was om de rol van Tommy over te nemen.'

De voorstelling is nog te zien in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

