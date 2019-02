Heerenveen verbiedt mars supporters FC Groningen: 'Wel een beetje dubbel'

In zo'n corteo lopen supporters te voet in een grote groep naar het stadion. Vorig jaar gebeurde dat ook toen FC Groningen op bezoek ging bij sc Heerenveen, maar omwonenden hebben daarover geklaagd.

Provocerend

'Dat we de corteo verbieden heeft te maken met het provocerende karakter. Supporters liepen toen dwars over het erf van omwonenden en ook in het verleden heeft het al eens problemen opgeleverd', zegt een woordvoerder van de gemeente Heerenveen.

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare orde in de wijk, behoort de corteo van de FC-fans nu tot de verleden tijd. 'Het liefst hadden we de corteo van vorig jaar ook verboden', vervolgt de woordvoerder. 'Als het misgaat in zulke grote groepen, is het heel lastig om in te grijpen.'

Jammerlijk

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging, vindt het een jammerlijk besluit.

'Voor zover ik weet hebben supporters zich vorig jaar niet misdragen', pareert De Jonge.

Vrij vervoer

Als FC Groningen op bezoek gaat bij sc Heerenveen is het uitvak vaak tot de nok toe gevuld met 1200 fans, de maximale capaciteit.

Omdat bij deze wedstrijd sprake is van vrij vervoer en niet alle auto's naast het Abe Lenstra Stadion kunnen worden geparkeerd, moeten de auto's op P8 worden geparkeerd. Vanaf daar is het ruim tien minuten wandelen naar het stadion.

'Omwonenden die geklaagd hebben, hebben zich bedreigd gevoeld. Maar ze zijn niet daadwerkelijk bedreigd', nuanceert hij. De Jonge doelt daarmee op inwoners van de wijk Het Meer in Heerenveen. Fans van FC Groningen lopen dwars door die wijk om in het stadion te komen.

Aan de andere kant zagen wij tijdens de corteo ook veel buurtbewoners die er juist van genoten het het hele schouwspel filmden met hun telefoons John de Jonge

'Andere buurtbewoners genoten juist'

De Jonge weet dat een dertigtal bewoners van die wijk op een buurtavond met de politie heeft aangegeven zich bedreigd te voelen tijdens de corteo.

'Aan de andere kant zagen wij tijdens de corteo ook veel buurtbewoners die er juist van genoten het het hele schouwspel filmden met hun telefoons. Het is een beetje dubbel', zegt hij.

'En we moeten wel door die wijk heen', zegt De Jonge. 'Je kunt niet op een andere manier bij het stadion komen.'

Terug bij af?

'Laten we het spektakel dan maar bewaren voor in het stadion, want een verplichte buscombi is het laatste waarop we zitten te wachten. Dan ben je terug bij af', vindt hij.

De Jonge raadt fans die in april afreizen naar Heerenveen dan ook af om onderweg naar het stadion knalvuurwerk af te steken of vernielingen te plegen.

'Een beetje zingend door die straten heen, dat hoort er in mijn ogen ook gewoon een beetje bij. Maar ik snap dat de gemeente klachten van buurtbewoners serieus neemt', besluit hij.