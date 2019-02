Rondje Groningen: Geen plons, maar hij drijft wel

Hoe grijs het ook is, er gloort altijd wel een (Noorder)zonnetje. En met een beetje omdenken kunnen we in Groningen ook best racen?

1) Daar ligt hij!

Vanmiddag werd een schip te water gelaten in Waterhuizen. Geen grote plons, maar meer een glijder. Toch geslaagd.

2) Lekker wakker worden

Ondanks een jetlag is dit toch fijn.

3) #HupGroningen

Maar dan gaan we hier meer voor een stratencircuit?

4) FC Groningen geeft Juventus hoop

Juventus verloor gisteravond met 2-0 van Atletico Madrid in de Champions League. Voor de Italianen wordt de return in Turijn een hele opgave, maar het medium Gianluca Di Marzio dook in de statistieken. En daarin biedt een uitslag van FC Groningen hoop.

5) Positiever denken

Niet omdenken, maar omzetten. Ook een oplossing.

6) Oude tijden

Dat is inmiddels 22 jaar geleden........er is veel gebeurd in de tussentijd.

7) Net Noorderzon...

Oud-wethouder Joost van Keulen doet wel aan #omdenken en ziet op een grijze middag al Noorderzon aan de horizon.

8) Hoe liekt dat?

Een alerte voetbalplaatjesverzamelaar mailde ons zijn ongenoegen. Niet vanwege het feit dat het clublogo van FC Groningen nu in zijn bezit is, wel dat het oprichtingsjaar niet klopt. Want inderdaad, dat was tien jaar eerder.

