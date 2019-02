Studenten protesteren in Stad: 'Het klimaat is ónze toekomst'

Tientallen jongeren voeren donderdag aan het eind van de ochtend actie op de Grote Markt in Stad. Geïnspireerd door de Belgische groepering Students for Climate, pleiten ze in Groningen voor verregaande klimaatregelingen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat jongeren aandacht vragen voor het klimaat. Donderdag 7 februari waren er al honderden middelbare scholieren op de been in Groningen om hun onvrede over het klimaat kenbaar te maken. Doel van de actie is de politiek te dwingen verantwoordelijkheid te nemen.

'Publieke oplossingen'

Wie er donderdag ook over de Grote Markt loopt; het protest is onmiskenbaar. 'Wij vinden dat zowel de gemeente als universiteit er steeds maar van uitgaat dat grote bedrijven klimaatproblemen wel oplossen, maar wij vinden dat er juist geïnvesteerd moet worden in publieke oplossingen waar iedereen in mee kan gaan', zegt een protesterende student.

Students for Climate riep jongeren op om donderdag een klimaatprotest te houden. Niet alleen in Groningen, maar ook in Amsterdam en Nijmegen wordt hier gehoor aan gegeven. In Groningen wordt de actie ook ondersteund door de politieke jongerenorganisaties ROOD, jong in de SP en DWARS, GroenLinkse Jongeren.

'Het is de bedoeling dat we hier elke keer op donderdagochtend gaan staan', vervolgt de protesterende student. 'Vandaag is de eerste keer en ik vind de opkomst met ongeveer zestig demonstranten best goed.'

Protesterende studenten houden een mars door de stad Groningen.



Protestbord

Vlak naast hem lopen twee vrouwen. 'Politici doen niets, het klimaat gaat naar de tyfus', is op hun protestbord te lezen.

'Het klimaat is ónze toekomst', zegt één van hen. 'En als dat verpest wordt omdat politici geld willen verdienen, gaat dat ten koste van ons. Wij vinden deze protestactie daarom heel goed', zegt de ander.

Naast protesterende studenten geven ook enkele sprekers invulling aan het protest. Een gezamenlijke mars door Groningen is eveneens onderdeel van de actie.

