'Groningers hebben meeste belangstelling voor provinciale politiek'

De belangstelling van Nederlandse stemgerechtigden voor de provinciale politiek is niet bijster groot. Groningers zijn er nog het meest in geïnteresseerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Team Vier, een bureau voor markt-en opinieonderzoek.

44 procent van de ondervraagde Nederlanders zegt interesse te hebben in provinciale politiek; voor landelijke politiek ligt dit percentage op bijna 75 procent.

Van alle Groningers die de vraag voorgelegd kregen, zegt 57 procent belangstelling te hebben voor de politiek in de provincie. Dat is het hoogste percentage van alle provincies in ons land. Noord Holland is met 36 procent het minst geïnteresseerd in de lokale politiek.

Provinciale Statenverkiezingen

De politieke interesse betekent nog niet dat er daadwerkelijk wordt gestemd op 20 maart, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Het blijkt dat de zogeheten stemintentie juist bij Groningers het laagst is. 47 procent zegt daadwerkelijk een stem te zullen uitbrengen. Ter vergelijking: bijna zeventig procent van de Inwoners van Flevoland, Drenthe en Zeeland zegt te gaan stemmen.

Invloed?

Team Vier verklaart de geringe interesse in provinciale politiek uit het feit dat maar zestien procent van de ondervraagden vindt dat beslissingen van het provinciebestuur 'veel invloed' hebben op hun dagelijks leven.

