De 'flitsaanhanger' is weggehaald, de nieuwe flitspaal staat er al (update)

Oplettende automobilisten hadden het al gemerkt: de mobiele 'flitsaanhanger' langs de zuidelijke ringweg in Groningen is daar weer weggehaald.

Dat is volgens plan, vertelt een woordvoerder van het landelijk Openbaar Ministerie in Utrecht. 'De wagen heeft daar een paar weken gestaan om te worden getest. Nu gaan we kijken of die test goed is verlopen.'

Geen boete

De flitsaanhanger werd twee weken geleden bij de Kempkensberg langs de ringweg geplaatst. Dat was vooral bedoeld passerende automobilisten te manen zich aan de snelheidsregels te houden vanwege de werkzaamheden aan de Ring Zuid.

In het wagentje zit een werkende flitscamera. Maar omdat die nog getest moest worden, krijgen geflitste automobilisten geen boete.

Update: Nieuwe paal staat er al

Inmiddels is er een nieuwe mobiele flitspaal te zien langs de A7 ter hoogte van DUO. Deze moet eerst nog wel worden afgesteld.

'Vanaf 4 maart wordt er gehandhaafd', waarschuwt de woordvoerder van het OM. 'En dan worden er wel boetes uitgedeeld aan snelheidsovertreders.'

