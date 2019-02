Intertoys is failliet, Groningse vestigingen blijven voorlopig open

De winkels blijven voorlopig open om de kansen op een doorstart te vergroten.

Sterke concurrentie

Intertoys vroeg ruim een week geleden uitstel van betaling aan. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten. Initiatieven om het tij te keren hebben niet geholpen, zo meldde het bedrijf.

Groningse vestigingen

Het bankroet geldt niet voor de winkels van franchisenemers. Dat zijn er in Groningen zes: in Paddepoel, Beijum, Lewenborg, Hoogezand, Appingedam en Stadskanaal. Deze winkels werken alleen met de naam en het concept van Intertoys.

De vijf overige Groningse vestigingen - in Winschoten, Veendam, Haren, Leek en Delfzijl - zijn van Intertoys zelf.

'Alle vertrouwen'

De franchisenemer in Paddepoel, Tjisse Zijlstra, liet vorige week al weten dat zijn zaak niet zomaar zal sluiten.

'We zitten al meer dan dertig jaar in Paddepoel met de winkel. Het is een prima renderend bedrijf met zeven man personeel. We investeren er volop in en we hebben er alle vertrouwen in.'

Vakbond bezorgd

Vakbond CNV zegt het faillissement te betreuren en vreest met name voor de toekomst van de werknemers. Volgens de bond staat met het aanvragen van faillissement de weg open voor de nieuwe eigenaar om 'naar believen' Intertoys-personeel over te nemen.

'Een overname van de keten is na vandaag ineens een stuk goedkoper dan gisteren', aldus CNV-bondsbestuurder Martijn den Heijer.

