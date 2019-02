Negen maanden cel voor Stadjer na seks met 15-jarig meisje

Een 36-jarige man uit Groningen moet negen maanden de cel in, omdat hij seks heeft gehad met een 15-jarig meisje. De straf is aanzienlijke lager dan de eis van de officier van justitie, die twee weken geleden 3,5 jaar cel eiste.

De officier ging ervan uit dat het meisje onder dwang was gedrogeerd en daarna werd verkracht. De rechtbank achtte het echter goed mogelijk dat het meisje de drugs vrijwillig heeft ingenomen en sprak de man daarom vrij van dwang.

De Stadjer stond ook terecht voor drugs-, verboden wapen- en kinderpornobezit. Zijn 26-jarige vriendin kreeg op haar beurt werkstraf van 240 uur opgelegd voor ontuchtige handelingen met het meisje en verboden wapenbezit. Daar kwam een voorwaardelijke celstraf van drie maanden bij. De eis tegen haar bedroeg twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Vastgehouden en gedrogeerd

De politie kreeg in april 2016 een melding dat in een pand aan de Vechtstraat een meisje werd vastgehouden en gedrogeerd. De agenten belden aan en een vrouw in een badjas deed open. Op de bank lag een naakt meisje.

Het meisje was bewusteloos en lag in een innige omstrengeling met een naakte man. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Op een laptop vonden de agenten bovendien kinderporno. Ook lag her en der grote hoeveelheden drugs.

Rechter: seks aannemelijk

Door de pose waarin de man met het meisje was aangetroffen, vond de rechter het aannemelijk dat er sprake is geweest van seks met het kind. Voor de rechter stond het ook vast dat er cocaïne in de ruimte aanwezig was. In het bloed van het meisje werd namelijk cocaïne aangetroffen. De agenten vonden ook pepperspray en een stroomstootwapen.

Kinderporno

Het stel werd ook vrijgesproken van het hebben van kinderporno. De laptop waarop de afbeeldingen stonden, werd ook gebruikt door andere personen. Het is goed mogelijk dat de verboden porno door anderen op de computer werd gezet.

De rechter tilde er zwaar aan dat het stel alleen oog had voor hun eigen lustbeleving en geen rekening hield met de kwetsbaarheid van het minderjarige slachtoffer. De man kreeg een hogere straf, omdat hij eerder voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld. Daarnaast hield de rechter er rekening mee dat het een oude zaak betrof.

Schadevergoeding afgewezen

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 10.000 euro. Die was onvoldoende onderbouwd en werd om die reden afgewezen. Het slachtoffer kan hiervoor nog naar de burgerlijke rechter.

Lees ook:

- Stel zou meisje (15) eerst hebben gedrogeerd en daarna verkracht