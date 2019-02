Drietal steelt geld van hulpbehoevende vrouw: werkstraffen geëist

De verdachte vrouw was bewindvoerster voor de hulpbehoevende vriendin. 'Ik heb die taak onderschat', zei de 64-jarige. De officier van justitie eiste een werkstraf van 240 uur tegen haar.

Het financieel overzicht dat ze als curator aan de rechtbank moest overleggen, maakte ze op haar eigen wijze 'kloppend'. Valsheid in geschrifte werd haar eveneens verweten.

Nog twee verdachten

De vrouw was volgens het OM bovendien niet de enige die leefde van het geld van het slachtoffer. Een 29-jarige kennis uit Ten Post, die de Groningse hielp wegwijs te worden op haar computer, boekte bedragen over op zijn eigen rekening.

De man uit Ten Post had een 32-jarige vriend uit Groningen, die eveneens krap bij kas zat. 'Gooi ook even wat op mijn rekening', zou hij hebben gezegd. De Stadjer kreeg in totaal 11.000 euro op zijn rekening overgemaakt.

Terugbetalingsregeling



Alle drie de verdachten hebben inmiddels een terugbetalingsregeling getroffen met het slachtoffer. Dit sierde hen wel weer, vond de officier van justitie. Tegen beide mannen eiste zij werkstraffen tot honderd uur.

Over twee weken volgt de uitspraak.