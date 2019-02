Kasper B. in cassatie tegen celstraf voor moord op ex-vrouw

De 44-jarige Kasper B. gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, laat zijn advocaat weten. Het hof veroordeelde B. begin deze maand tot twintig jaar cel voor de moord op zijn ex-vrouw Hilly Rogaar.

De Hoge Raad moet bepalen of het gerechtshof op de juiste gronden heeft geoordeeld dat B. met voorbedachten rade heeft gehandeld. Dat heeft hij altijd ontkend. Hij zou zijn ex naar eigen zeggen 'alleen maar een hak' hebben willen zetten.

Vechtscheiding

B. en zijn ex-vrouw waren verwikkeld in een vechtscheiding. In de bewuste nacht in 2015 is hij met een flesje ether naar de woning van de vrouw in Veendam gegaan. Maar volgens B. niet met de intentie om haar van het leven te beroven.

De man bedwelmde zijn ex-vrouw in de slaapkamer en drukte vervolgens een kussen op haar gezicht. Volgens zijn eigen verklaring deed hij dat om te voorkomen dat zij lawaai zou maken en haar drie kinderen wakker zouden worden.

Moord met nieuwe partner beraamd

Volgens het Openbaar Ministerie zou Kasper B. de moord samen met zijn nieuwe partner hebben beraamd. Deze vrouw werd door de rechtbank na een eis van twee jaar echter vrijgesproken.

De uitspraak van de Hoge Raad kan een jaar op zich laten wachten.

