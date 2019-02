Dries Klein is nog altijd recordhouder in 'de Ster'

Het wielerseizoen in Nederland begint traditiegetrouw met de Ster van Zwolle. In de jaren tachtig won Dries Klein uit Ter Apel de koers drie keer.

Met drie zeges is hij nog altijd recordhouder. In het jubileumboek '50 jaar Ster van Zwolle', staat dat 'Dries Klein heerste in de jaren tachtig.' Een stelling die volgens de oud-wielrenner zelf deels klopt.

'In het voorjaar tijdens de waaierklassiekers zat ik er heel vaak wel bij, maar dat was met name begin jaren tachtig, hoor', vertelt Klein. Hij woont tegenwoordig in Amstelveen, dicht bij Schiphol. Hij werkt bij Air France-KLM.

Juichen in Zwolle

Drie keer won hij dus. In 1981,1983 en 1985. De tweede keer dat hij kon juichen in Zwolle was naar eigen zeggen de mooiste. 'Ik had toen het gevoel dat ik heel goed was', weet hij zich te herinneren. Hij was de snelste van een kopgroep van drie, na een koers waarin Klein de hele dag volop in de aanval was geweest.

De Ster van Zwolle was in die tijd een wedstrijd voor neo-profs. En net als tegenwoordig kon je als winnaar op veel publiciteit rekenen.

Klein: 'Daarom werd er vanuit de ploegen ook heel veel druk op de wedstrijd gelegd. Daar wilde iedereen resultaat halen. Als je een paar weken later een andere klassieker won, die qua zwaarte heftiger was, stond je op pagina vijf. Bij winst in de Ster stond je vooraan.'

Schaatsen

Hij won in zijn wielerloopbaan ook nog twee keer de Ronde van Groningen, maar maakte nooit de stap naar de profs. Schaatsen werd uiteindelijk belangrijker voor hem. En ook in die sport heerste hij af en toe.

Klein vergaarde eeuwige roem door in 1986 de Oldambtrit te winnen. 'Die overwinning kwam uit de lucht vallen, want ik had slechts anderhalve week op schaatsen getraind', zegt hij lachend.

