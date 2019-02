'Wethouder, wij kunnen al heel lang niet spelen en dat vinden we niet leuk'

Op de plek van de speeltuin zou een tijdelijke school worden gebouwd, zodat basisschool De Wilgenstee kan worden versterkt. Maar de werkzaamheden liepen flinke vertraging op door de vondst van asbest.

'Onnavolgbare procedures'

De kinderen zouden afgelopen kerstvakantie al verhuisd moeten zijn, maar het gebied ligt er nog altijd verlaten bij.

'Wat opvalt, en dat trekken we onszelf aan, is dat het voor kinderen altijd te lang duurt. Al die verrekte procedures. Ze zijn voor ons soms onnavolgbaar, laat staan voor kinderen', zegt wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks).

De gemeente wilde bij de asbestvondst geen enkel risico lopen en liet uitgebreid onderzoek doen naar de risico's. Het bleek een toevalstreffer: in één emmer bleek een miniscuul deeltje asbest te zitten, de rest van de grond was schoon.

Tijdelijke plek

De procedure duurde maanden, waardoor de kinderen geen plek hadden om te spelen. Ze willen graag een tijdelijke speeltuin, want het hek om de speeltuin bij school gaat 's avonds dicht.

'We willen een alternatief waar de kinderen deze zomer kunnen spelen', zegt Carla Afman van de speeltuinvereniging. 'Het is een sociaal gebeuren hier in Zeerijp. Een plek waar iedereen in het dorp samenkomt.'

Toekomstbestendig

Schollema belooft dat er een kleine speeltuin komt bij de tijdelijke school. Hij hoopt dat het gebouw over enkele maanden er staat.

'En als alles achter de rug is, dan heeft Zeerijp een nieuwe school die er weer veertig jaar tegen kan en ook een nieuwe speeltuin die er zo lang tegenaan kan.'