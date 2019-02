Deel KNMI-metingen 'niet correct', mogelijk gevolgen voor versterking

Een huis in de stutten (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Een deel van het netwerk van het KNMI dat aardbevingen in onze provincie meet, heeft niet goed gewerkt.

Het gaat om versnellingsmeters die grondversnellingen 'niet correct' hebben verwerkt, laat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer weten.

De gegevens van het netwerk worden onder meer gebruikt in de versterkingsoperatie. 'Het verwachte effect van de meetfout is volgens het KNMI klein', aldus de minister.

Excuses van het KNMI

Het probleem werd vorig jaar augustus al ontdekt. Na intern onderzoek zijn de meters in december bijgesteld. Het KNMI betreurt de situatie en biedt zijn excuses aan.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoekt de data van alle versnellingsmeters. Hierin worden dus ook de meters meegenomen die volgens het KNMI wél goed werkten.

Gevolgen voor versterking?

Het NAM maakt op basis van de door het KNMI gecorrigeerde data een nieuwe berekening van dreiging en risico als gevolg van aardbevingen. Hieruit moet blijken of de correctie effect heeft op het aantal 'veilige gebouwen' en eventuele voorrang in het versterkingsproces.

Op zijn vroegst zal de NAM in april klaar zijn met deze doorrekening. Het SodM ziet geen reden om de ingezette versterking te stoppen totdat er duidelijkheid is over de cijfers.

De brieven

