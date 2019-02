Groningse Kamerleden vragen spoeddebat aan over meetfouten KNMI

Sandra Beckerman (in het wit) en Henk Nijboer (naast haar in pak) voorafgaand aan een eerder debat (Foto: Jerry Lampen/ANP)

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de SP hebben een spoeddebat aangevraagd over de meetfouten bij het KNMI.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet donderdag weten dat een deel van het netwerk dat data in het aardbevingsgebied meet jarenlang niet goed heeft gewerkt.

Het gaat om de metingen aan de rand van het gebied. De data uit de kern van het aardbevingsgebied klopt wél.

Wiebes zakt steeds verder weg in het moeras van zijn computermodel Henk Nijboer - Kamerlid PvdA

'Weer nieuwe onzekerheid over welke huizen in Groningen onveilig zijn', zegt Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. 'Wiebes zakt steeds verder weg in het moeras van zijn computermodel.'

Kamervragen

Samen met SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelt hij vragen aan de minister.

De VVD roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) ter verantwoording. Het KNMI valt onder haar ministerie.

'Er mag geen twijfel bestaan over meetgegevens', zegt Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD). 'Niemand wil meer onzekerheid toevoegen. Dit kunnen Groningers er echt niet bij hebben.'

