Groningse Kamerleden vragen spoeddebat aan over meetfouten KNMI (update)

Sandra Beckerman (in het wit) en Henk Nijboer (naast haar in pak) voorafgaand aan een eerder debat (Foto: Jerry Lampen/ANP)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet donderdag weten dat een deel van het netwerk dat data in het aardbevingsgebied meet jarenlang niet goed heeft gewerkt.

Het gaat om de metingen aan de rand van het gebied. De data uit de kern van het aardbevingsgebied klopt wél.

Wiebes zakt steeds verder weg in het moeras van zijn computermodel Henk Nijboer - Kamerlid PvdA

'Weer nieuwe onzekerheid over welke huizen in Groningen onveilig zijn', zegt Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. 'Wiebes zakt steeds verder weg in het moeras van zijn computermodel.'

Kamervragen

Samen met SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelt hij vragen aan de minister.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) 'baalt er stevig van'. 'Het KNMI stelt dat het verwachte effect van de meetfout klein is, maar ik kan me goed voorstellen dat hierover onrust ontstaat bij bewoners. Die onrust moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Ik wil ook dat het kabinet snel duidelijkheid geeft hoe dit kon gebeuren.'

De VVD roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) ter verantwoording. Het KNMI valt onder haar ministerie.

'Er mag geen twijfel bestaan over meetgegevens', zegt Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD). 'Niemand wil meer onzekerheid toevoegen. Dit kunnen Groningers er echt niet bij hebben.'

'Vervelend voor de mensen in het gebied'

Van Veldhoven zelf gaf donderdag een eerste reactie bij Jinek. 'Het KNMI is er zelf achtergekomen dat er een fout is gemaakt. Ze hebben ook maatregelen genomen om dat te herstellen. Dat is vooral vervelend voor de mensen in dat gebied, want er mag geen onduidelijkheid zijn over de cijfers.'

'Ik denk dat iedereen ervan baalt. Ook de politiek en zeker ook Eric Wiebes. In elke sector worden fouten gemaakt. Maar dit soort cijfers moeten gewoon betrouwbaar zijn. Dit is een meting en het zijn geen modellen.'

OVer het feit dat het KNMI in augustus al wist van de fout en hierover vier maanden later pas berichtte, zegt de staatssecretaris: 'Dat is blijkbaar zo. Daar hebben ze zelf een brief over gestuurd aan minister Wiebes. Die kan dat met terugwerkende kracht ook niet meer repareren.'

'Wat we wel kunnen doen is zorgen dat er maatregelen worden genomen. Die zijn ook meteen al aangekondigd. Er moet gewoon geen onduidelijkheid zijn in deze gevallen.'

In een update is een reacties van staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Kamerlid Carla Dik-Faber toegevoegd

