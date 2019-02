Oud-wielrenner Martijn Keizer wil de ring in als kickbokser

Martijn Keizer uit Muntendam is nog altijd een vechter. Ruim tien jaar lang vocht hij als wielrenner voor z'n plek in het profpeloton. Nu vecht hij letterlijk, als kickbokser.

De sporter Keizer bestaat ook nog steeds. Een uur lang werkt hij zich in het zweet in de vechtsportschool van Sem Schilt in Zuidlaren. De gedrevenheid spat ervan af. De stoten van zijn sparringpartner vangt hij gemakkelijk op, om vervolgens zelf uit te delen.

Ik denk nog niet aan een carrière als kickbokser Martijn Keizer - kickboksende oud-wielrenner

'Twee maanden geleden ben ik begonnen. Na een half jaar gaan we de balans opmaken. Misschien kan ik dan voor een wedstrijd de ring in. Maar ik denk nog niet aan een carrière als kickbokser', vertelt hij vlak voordat hij z'n bokshandschoenen aantrekt.

De vergelijking met wielrennen gaat totaal niet op bij de nieuwe sport van de ex-wielerprof. Kickboksen is vanzelfsprekend veel fysieker en alle energie moet in korte tijd benut worden.

Houterig

'Wielrennen is lang en op dezelfde hartslag. Wat ik nu doe is kort en explosief. Het is een sport die mij eigenlijk altijd wel aangetrokken heeft. Maar het duurt me wel te lang, voordat ik het onder de knie krijg. Maar ik ben niet iemand die ergens half instapt. Bij mij is het nu allemaal nog wat houterig. Ik hoop dat ik snel de 'moves' krijg.'