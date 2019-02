Lopend Vuur: Ik ben tevreden over de hoogte van mijn inkomen

Precies vijftig jaar geleden werd het minimumloon in Nederland geïntroduceerd. In 1969 bedroeg het minimumloon nog 611,70 gulden per maand, inmiddels is dat 1615,80 euro.

Volgens het CBS krijgt zes procent van de werknemers dat bedrag maandelijks als loon op de rekening.

Het minimumloon diende in eerste instantie om inkomensbescherming te geven bij werkloosheid. Het Lopend Vuur van vandaag gaat misschien wel over het moeilijkste onderwerp om over te praten: je inkomen.

