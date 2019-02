Pekelder (70) die de straten schoonhield moet stoppen: 'Werklozen, help opruimen!'

Het was de laatste jaren een vertrouwd beeld: Theo Grievink die vanuit zijn scootmobiel rotzooi van de straten in de Pekela's verwijderde. Maar hij stopt. Door reuma kan hij het werk niet meer doen.

'Ik heb het drie en een half jaar voor jullie gedaan. Maar ik heb gewrichtsreuma. En als dat erger wordt, moet je geen risico nemen maar stoppen. Hoe graag ik ook door wil', zegt hij.

'En daarom wil ik iedereen bedanken die mij heeft bijgestaan bij het werk dat ik dagelijks deed.'

'Emotioneel afscheid'

'Het is een emotioneel afscheid, want ik deed het werk altijd met veel plezier. Maar nu ben ik mijn contacten kwijt.'

Hij begon er enkele jaren geleden mee 'omdat ik niet als een eenzaam mens achter de geraniums wil zitten. Ik leerde mensen kennen en dat waren mijn vrienden.'

RTV Noord volgde Theo Grievink vorig jaar tijdens het opruimen



Om half acht op pad

In de zomer was hij soms wel twaalf tot dertien uur per dag bij het pad, om troep dat op straat slingerde op te ruimen. 'Om half acht stapte ik op mijn scootmobiel, het gereedschap achterop en dan reed ik naar Oude Pekela. Daar maakte ik de grote parkeerplaats bij het winkelcentrum helemaal schoon.'

Vervolgens reed hij terug naar Nieuwe Pekela en ruimde langs de route ook op diverse plekken op. Ook Boven Pekela nam hij mee.

'In weer of wind, dat maakte mij niet uit. Ik stapte erop en ik ging weg. Want ik had eenmaal A gezegd en wilde ook B zeggen.'

'Werklozen: neem een grijper of prikker'

Nu Grievink gestopt is, moeten anderen de straten maar schoonmaken, vindt hij.

'Er wordt hier in Pekela geklaagd over de werklozen, neem eens een grijper of prikker in de hand en help opruimen! Ik heb het vrijwillig gedaan, ik ben 70 jaar. Degene die nu nog klaagt dat er geen werk te vinden is, moet eens leren op eigen benen te staan en werk te zoéken. Dat heb ik ook gedaan. En dat heeft me goed gedaan.'

Grievink heeft al een nieuw tijdverdrijf gevonden. 'Ik ben nu bezig met een groot bouwpakket. Een schip, dat bestaat uit 4.423 luciferhoutjes.'