Dit Was De Week: Over de laatste druppel en leven na de dood

De week in beeld (Foto: ANP/Beeldbewerking RTV Noord)

In de voorjaarsvakantie al het nieuws even links laten liggen? Geen nood. In Dit Was De Week praten we je weer helemaal bij.

In deze wekelijkse rubriek vind je elke zaterdag een greep uit het belangrijkste nieuws.

Wachten op water

De regendans van Waterbedrijf Groningen na de droge zomer van 2018 had niet het gewenste effect. Er vielen wel wat druppels, maar lang niet genoeg om de droogte te vergeten. En dan moet de lente nog beginnen... Tijd voor maatregelen dus, 'want water kan schaars worden'.

Maar hoeveel Groningers zijn eigenlijk bereid hun kraan minder vaak open te draaien? Iets meer dan de helft, volgens ons Lopend Vuur:



Dit soort meters stonden verkeerd afgesteld (Foto: KNMI)



Meten is weten. Toch?!

Aan de randen van het bevingsgebied trilde de aarde menig keer. Maar hoe snel dat precies gebeurde, weten we niet. De metingen van het KNMI haperden namelijk al een poos. Een probleem, want deze informatie is belangrijk om de veiligheid van woningen te bepalen. Het leidde tot...

- De vraag om een spoeddebat

- Excuses van het KNMI

- Boosheid bij de toezichthouder

En nog meer zorgen in het bevingsgebied, maar dan óver de zorg.



'Zwartslaper' houdt stand

De stationslaper van Sappemeer-Oost moet weg, goedschiks of kwaadschiks. De gemeente Midden-Groningen en de spoorwegen hebben het helemaal gehad met de buitenlandse man die op het perron bivakkeert. Helemaal omdat hij zich bij een naderende trein gevaarlijk gedraagt.(Foto: Venema Media)



Leven na de dood

Sinds 4 februari krijgen doodgeboren kinderen alsnog hun plek in het gemeentelijk basisregister. Dat zorgt voor drukte en emotionele gesprekken aan het loket. Daar meldde ook Aukje Messchendorp uit Sappemeer zich. Haar 34 jaar geleden doodgeboren dochtertje Ramona bestaat nu écht onderdeel van haar gezin.



Club in crisis

Sportief gaat het ze voor de wind, maar achter de schermen is er veel mis bij Lycurgus. Spelers moeten vrezen voor hun salaris en interim-voorzitter Bert Eissens pakte zijn biezen. Krijgt de club volgend jaar nog wel een licentie van de bond? Een nieuwe hoofdsponsor zou wel erg welkom zijn. Intussen:

- Staan de spelers nog als een blok achter hun team

- Houdt de volleybalbond de club in de gaten



Social slachtoffer

'Hij was vast dronken', 'Eigen schuld als je als een gek rijdt.' Dit soort pijnlijke reacties las Jacob Sesselaar op Facebook bij het bericht over zijn verongelukte broer. Slachtofferhulp Nederland vindt dat vreselijk en maakte van Sesselaar het boegbeeld van een nieuwe campagne: #socialslachtoffer.



Tumult in Termunten

Een brug uit het jaar 1725 en een doorgaande weg bleken niet bestand tegen tientallen vrachtwagens vol zand uit de Breebaartpolder. De gemeente en Het Groninger Landschap gingen dinsdag in Termunten door het stof. Ook werden er maatregelen aangekondigd.

De slotplaat

- 'Wat eten we vandaag?'

- 'Gebakken zeewier met rijst'

- 'Lekker!'.

Zou zo'n gesprek ooit aan de keukentafel zijn gevoerd? We vermoeden van niet. Maar dankzij een heuse 'zeewierlezing' kwamen we wel alles te weten over deze bijzondere groene groente.



