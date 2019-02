KNMI bracht meetfouten niet eerder naar buiten 'door menselijke fout'

'Door een menselijke fout. Een aantal mensen had dingen moeten doen die zijn afgesproken en dat is niet uitgevoerd. Dat vinden wij heel vervelend.'

Dat zegt Läslo Evers van het KNMI. Het gaat om versnellingsmeters die grondversnellingen 'niet correct' hebben verwerkt, meldde minister Eric Wiebes donderdag aan de Tweede Kamer. Met die versnellingsmeters wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van bevingen op verschillende dieptes.

'Dat spijt ons'

'In augustus 2018 hebben we het ontdekt, toen zijn we op zoek gegaan naar de antwoorden', legt Evers uit.

'Die oorzaak werd in november duidelijk, in december zijn de meetgegevens hersteld. Ons inziens was dat ook het moment dat we dit met de wereld hadden moeten delen. Dat zat in de communicatielijn. Het is niet uitgevoerd en dat spijt ons. Daar hebben we in de Kamerbrief ook onze excuses voor aangeboden.'

Wat ging er mis?

'In november werd duidelijk dat de versnellingsmeters door de fabriek met verschillende instellingen waren geleverd. En daardoor gaven ze ook verschillende uitslagen in de metingen', verklaart Evers.

Dat gaf gevolgen voor de zogeheten grondversnelling. 'We zijn dan ook heel ongemakkelijk over deze situatie. Die grondversnellingen worden door ons bijvoorbeeld gebruikt om dreigingsberekeningen te doen, de zogenaamde hazard maps. Die leveren we jaarlijks op en daarin speelt de grondversnelling een rol.'

Wat zijn de gevolgen?

Volgens Evers zijn de gevolgen voor de versterkingsoperatie 'klein'. 'Zo lijkt het volgens de eerste schattingen.'

Dat de foute gegevens niet bijdragen aan het vertrouwen van Groningers in de instanties die bij de aardbevingen betrokken zijn, snapt Evers. 'We willen het vertrouwen herstellen door hier nu open en eerlijk over te zijn. Vertrouwen herstel je door dingen te doen, dat is onze inzet.'

