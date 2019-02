Dit weekend in Groningen: welk rund wordt de beste?

De voorjaarsvakantie is bijna voorbij, maar eerst is er nog een weekend te vieren.

Bijvoorbeeld met onderstaande tips uit onze uitagenda.

Meedoen met de Junior Rangers

In het Lauwersmeersgebied verblijven dit weekend Junior Rangers. Zaterdagochtend kan iedereen mee komen doen en in actie komen. Zelf lepels snijden, koken op een vuurtje, vliegeren. Er kan van alles. Je kunt je van 10:00 tot 13:00 uur melden bij het activiteitencentrum, De Rug 1 in Lauwersoog.

Rundvee Show

Zaterdag strijden 35 veehouders met zo'n 150 runderen om de hoogste eer tijdens de Groninger Rundvee Show. Er zijn verschillende kampioenschappen waarbij titels als 'Kampioen Voorbrengen' en 'Kampioen Beste Toilet' te verdienen zijn. Locatie is zorgmanege De Bonte Schimmel in Bedum. Toegang is gratis en om 09:30 uur gaan de eerste koeien de ring in.

Oost-Groninger bloembollenroute

Vier tuinen bezoeken in Winschoten, Oostwold en Stadskanaal. Dat kan tijdens de Oost-Groninger bloembollenroute. Zondag is het sneeuwklokjeszondag van 11:00 tot 17:00 uur. De eigenaren van de tuinen The Stonefarm, City Channel Garden en Tuinfleur zijn verzamelaars van sneeuwklokjes en in hun tuinen zijn heel veel soorten te bewonderen. Meer informatie op de site.

Blues Tour Groningen

Vijftien cafés in het centrum van Groningen bieden zaterdagavond verschillende soorten bluesmuziek aan. De horecazaken liggen allemaal op loopafstand van elkaar. Alle bands beginnen om 21:30 uur met spelen en gaan door tot 01:00 uur 's nachts. Toegang is gratis en in de kroegen zijn plattegronden met de podia te verkrijgen. Op de site vind je ook alle info.

Oldtimer Tweewielerbeurs Zuidbroek

Zündapp, Kreidler, Puch of een Avada. Het is maar net waar je het liefst op rijdt. Zaterdag kun je in elk geval je lol op in de Eurohal Zuidbroek tijdens de 13e Oldtimer Tweewielerbeurs. Niet alleen staan er handelaren en particulieren om spullen en kennis uit te ruilen, maar er is ook een thema: kermis. Zo zullen er nostalgische attracties te zien zijn.

Veel plezier dit weekend!