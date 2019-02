Deze dag: De Toekomst gaat dicht

De mededeling kwam aan als een mokerslag bij de 273 personeelsleden. Ze staan op straat, want De Coöperatieve Strocartonfabrieken 'Reiderland' in Winschoten en 'De Toekomst' in Scheemda gaan dicht.

Alleen lopende orders worden nog uitgevoerd. En die boodschap wordt wereldkundig gemaakt op deze dag in de geschiedenis, 23 februari 1968.

In het Nieuwsblad van het Noorden van die dag komt een 'gezaghebbend commissaris uit de kartonwereld' aan het woord. Hij schampert dat 'iedereen zijn eigen haan koning liet kraaien', in plaats van intensieve samenwerking door de dan nog bijna twintig (stro)kartonfabrieken in de regio.

Daarnaast zijn volgens hem de winstmarges te gering om voldoende te kunnen herinvesteren. Voor 'De Toekomst' in Scheemda spelen daarbij nog specifieke problemen op de Engelse markt. Door de devaluatie van de Britse pond verdampt een deel van de inkomsten, zodat uiteindelijk sluiting onvermijdelijk is. Zo begint het einde van wat het grootste deel van de twintigste eeuw een bloeiende bedrijfstak in Oost-Groningen is geweest.

Sinds de bouw van de eerste fabriek in 1901, zeven jaar later gevolgd door de tweede, is in Scheemda en omgeving strokarton letterlijk 'De Toekomst' van vele gezinnen. Generaties lang. Dat gaat meer dan een halve eeuw goed. Nieuw verpakkingsmateriaal als plastic en steeds hardere buitenlandse concurrentie luiden het verval in, begin jaren zestig.

Het gebouw van 'De Toekomst' leek voorbestemd tot een 'industriële ruïne', maar heeft op wonderbaarlijke wijze de tand des tijds weten te doorstaan. Het vervallen fabriekscomplex is eerst voor miljoenen euro's opgeknapt, maar door het faillissement van bouwbedrijf Benus uit Stadskanaal, kwam er geen vervolg en dreigde het opnieuw in verval te raken. Aannemer Koen Meijer pakte twee jaar geleden door op de openbare veiling. Hij werd voor een bedrag van 423 duizend euro de nieuwe eigenaar.

Volgens Meijer ligt er voor 'De Toekomst' een mooie toekomst in het verschiet als locatie voor festivals en beurzen. Op het grote terrein kunnen festivals worden gehouden en is plaats voor tienduizenden bezoekers. Verschillende binnenzalen kunnen tot tweeduizend mensen bergen. Het verleden blijft tastbaar aanwezig in de vorm van de oude aandrijfmachines en stoomketels.

Ze zijn de stille getuigen van een tijdperk waarin duizenden Oost-Groningers hun brood verdienden in de kartonindustrie. Het einde werd ingeluid met de sluiting van de 'Coöperatieve Strocartonfabrieken' op deze dag in de geschiedenis, 23 februari 1968.