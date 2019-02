De stationslaper moet weg, goedschiks of kwaadschiks

Donderdag is de buitenlandse man beboet door de politie. En het blijft niet bij één bekeuring als hij niet meewerkt, zegt woordvoerder Arjan van de Leur van de gemeente. Hij is al eerder bekeurd, maar die boete werd kwijtgescholden.

Mogelijk omgevingsverbod

'Als hij het station niet wil verlaten, wordt hij door de politie aangehouden. En dan wordt ook telkens proces-verbaal opgemaakt. Dan komt het op een bepaald moment tot een omgevingsverbod en als meneer dat gaat overtreden, gaat hetzelfde spel nog een keer gebeuren.'

Uiteindelijk wacht mogelijk zelfs de cel, zegt Van de Leur. 'We hopen niet dat het zover komt, maar als de boetes zich opstapelen kan dat. Met als gevolg dat hij waarschijnlijk een aantal dagen in hechtenis genomen wordt.'



We constateren dat hij vlak langs de rand van het perron gaat zitten als er treinen aankomen Arjan van de Leur - gemeente Midden-Groningen

Veiligheid

De veiligheid op het station is in het geding door het gedrag van de man, stelt Van de Leur.

'We constateren dat hij vlak langs de rand van het perron gaat zitten als er treinen aankomen. Dat geeft machinisten die aankomen een vervelend gevoel. Ze weten niet wat hij gaat doen. En op het moment dat hij wordt aangesproken, is hij ongeïnteresseerd en luistert niet. Dat blijft zo doorgaan.'

Weigeren hulpverlening

De stationslaper weigert de aangeboden hulpverlening.

'We blijven doorgaan met het traject van hulpverlening, maar je moet ook een stok achter de deur hebben. Een station is geen plek waar je je overnachting kunt regelen, vandaar dat deze lijn is ingezet.'

