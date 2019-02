Man hengelt facturen uit brievenbus en strijkt 2600 euro op

Een 25-jarige man uit Harkstede krijgt van de rechter een werkstraf van 50 uur opgelegd voor witwassen. De man hengelde facturen uit de brievenbus van een bedrijf en veranderde de IBAN-nummers in zijn eigen rekeningnummer.

De man ontkent, ondanks dat het geld op zijn rekening stond. De rechter zag onvoldoende bewijs dat de man inderdaad diegene was die de facturen vervalste en sprak hem daarom vrij van oplichting.

Benadeeld door bekende

Het vond allemaal plaats in de periode december 2017 tot en met januari 2018. In totaal streek de man 2600 euro op. Naar eigen zeggen heeft hij daar maar 3,50 euro van gebruikt.

Het overige geld zou naar een goede bekende zijn gegaan. Naar wie, wil de man niet zeggen. Hij zegt dat de bekende het bedrag op zijn rekening liet storten en dat hij door hem is benadeeld.

Voor de feiten opdraaien

Volgens de officier is duidelijk dat de man het geld heeft witgewassen. 'Hij heeft een grote som geld doorgesluisd waarvan hij wist dat het niet van hem was. We weten niet naar wie.'

'De verdachte houdt iemand de hand boven het hoofd', aldus het OM. 'Dat is jammer, want nu moet hij wel voor de feiten opdraaien.' De rechter kon zich in die woorden vinden.

Strafblad

De man kwam eerder in aanraking met politie en justitie. Inmiddels gaat het beter met de man. Hij gaat fulltime naar school en wil zzp'er worden.