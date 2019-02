'Intertoys zo ter ziele zien gaan, dat doet wel wat'

In juni zou de vlag uitgaan bij de Intertoys in Winkelcentrum Paddepoel. De winkel van Tjisse Zijlstra zou dan precies dertig jaar onder de vlag van de bekende winkelketen bestaan. Maar door het faillissement hangt die vlag eerder halfstok.

Niet dat de franchisenemer sinds het nieuws van donderdag bij de pakken neerzit. Integendeel.



'Natuurlijk maak ik me zorgen', zegt Zijlstra. 'Anders zou het niet goed zijn. Maar ik heb de ogen nu wel wagenwijd open. De speelgoedwereld verandert en misschien biedt dit ook wel weer nieuwe kansen.'



Ik ben een echte Intertoys-man, die naam zou ik dus graag behouden Tjisse Zijlstra - Eigenaar Intertoys Paddepoel

Afwachten geblazen

Zijlstra's winkel zal hoe dan ook blijven bestaan, verzekert hij werknemers en klanten die met vragen komen. Hij betaalt als franchisenemer namelijk alleen voor het gebruik van de naam en de uitstraling van Intertoys. Al bijna drie decennia lang.

'Als je 30 jaar lid bent van een club en je ziet dat zo ter ziele gaan... Dat doet wel wat. Ik ben wat dat betreft een echte Intertoys-man. Die naam zou ik heel graag vast willen houden. Maar ik moet afwachten of er een overnamekandidaat komt en of die het franchise wil voortzetten.'

Vindingrijk

Het faillissement zorgt uiteraard wel voor beslommeringen die Zijlstra liever niet had gehad. Zo moet hij creatief zijn met inkopen, want bij Intertoys kan hij niet meer terecht.

'Gelukkig hebben we verschillende andere leveranciers waar we spullen vandaan kunnen halen. Ook in Nederland. Dan zie je opeens hoe vindingrijk mensen in dit soort situaties worden.'

