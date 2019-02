Pauw en Jinek nemen verkiezingsprogramma op in Loppersum

De opnames zijn in Hotel Spoorzicht. Je kunt je hier aanmelden.

Provinciale Statenverkiezingen

Jinek en Pauw reizen voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart door Nederland. Ze beginnen in Noord en Zuid-Holland om vervolgens af te reizen naar Groningen, Friesland en Drenthe. Daarna volgen Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De reis eindigt in Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Tijdens de opnames zullen landelijke en provinciale politici aanschuiven, maar ook inwoners van de regio. Jinek: 'Twee jaar geleden bleek dat we door de krachten van de programma's Pauw en Jinek te bundelen, de belangstelling voor de verkiezingen een extra boost kunnen geven. Het is extra speciaal dat we nu het programma kunnen laten uitzenden vanuit de gebieden waar de provinciale politiek over gaat.'

De eerste uitzending van 'Pauw & Jinek: De Verkiezingen' is te zien op 11 maart om 23.00 uur op NPO1.