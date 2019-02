Boos SodM stelt onafhankelijk onderzoek in naar foute KNMI-metingen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is niet te spreken over een fout in het netwerk dat aardbevingen meet. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren stoort zich vooral aan het gebrek aan communicatie.

'In eerste instantie kwam vooral ongeloof op: dit kan toch niet waar zijn? En daarna toch ook wel boosheid. Hoe is het nou mogelijk dat het al zo lang bekend was, maar niet bij de partijen die er gebruik van maken of er, zoals wij, toezicht op houden. Dat is betreurenswaardig.'

Foute metingen

In augustus wist het KNMI al dat grondversnellingen in het aardbevingsgebied bij metingen niet correct werden verwerkt. Pas afgelopen donderdag deelde minister Eric Wiebes deze informatie met de Tweede Kamer.

Onafhankelijk onderzoek

De metingen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de veiligheid van woningen. Mede daarom noemt Kockelkoren de ontstane onzekerheid 'heel vervelend'. Om de gevolgen van de fout te bepalen, stelt het SodM een onafhankelijk onderzoek in.

Kockelkoren: 'We gaan er zeer scherp op toetsen dat die gevolgen op een goede en grondige manier in kaart worden gebracht. Maar daar stopt het niet, want ik wil dit niet nog een keer meemaken. Daarom is het belangrijk dat we een zo groot mogelijke zekerheid krijgen over de juiste dataset.'

Versterking moet doorgaan

In afwachting van dat onderzoek mag de versterkingsoperatie niet stil komen te liggen, vindt Kockelkoren.



'Het feit dat je naar zo groot mogelijke zekerheid toe wilt, betekent niet dat je tot die tijd niets moet doen. Doorgaan met versterken is echt heel belangrijk. Als je weer een jaar zou wachten, zou dat voor de veiligheid echt geen goed idee zijn.'



