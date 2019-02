Horloges, zonnebrillen en slipjes: dit laten studenten slingeren in de UB

Zonnebrillen, horloges, agenda's, kledingstukken, ondergoed, allerlei pasjes, juwelen, tassen met inhoud: je kan het zo gek niet verzinnen of studenten laten het liggen in de Universiteitsbibliotheek in Stad.

De oogst van vorig jaar wordt tentoongesteld onder de titel 'Lost & Found'.

'Wat is er niet te zien hè?', zegt Frank den Hollander van de Universiteitsbibliotheek. 'Vaak komen mensen wel weer iets ophalen: 'Oh, dat is van mij'. Wat is blijven liggen hebben we hier. We hadden niet genoeg vitrines, het is enorm veel.'

Er zijn wel geruchten over seks op de toiletten en het zijn natuurlijk allemaal studenten van tussen de 18 en 25. Dus why not? Frank den Hollander - Universiteitsbibliotheek

Damesstrings

Er hangt ook een ingelijste damesstring van zwart kant aan de muur. 'Er zijn er nog meer'.

'Als de portiers 's ochtends om zes uur een rondje maken door het net geopende gebouw, dan vinden ze soms zo'n string. Die moet dus uitgedaan zijn. Maar waar dat gebeurd is? We weten het niet', zegt Den Hollander.

'Er zijn wel geruchten over seks op de toiletten en het zijn natuurlijk allemaal studenten van tussen de 18 en 25. Dus why not? Maar gelukkig heb ik het nog nooit zelf meegemaakt.'

Twee strips Ritalin

Er is ook een complete tas met inhoud. 'We vonden een rode schoudertas. En toen we die openmaakten, zaten er onder mee twee strips Ritalin in. Een een medicijnenbakje, voor elke dag. Maar ook een jaarrekening van het waterbedrijf. Die staat nu ook tentoongesteld, met een bordje.'

'In paniek opgehaald'

Den Hollander verbaast zich er over dat sommige spullen niet opgehaald worden, zoals 'een mooie iPad'. 'Telefoons worden meestal een dag later in paniek opgehaald.'

De tentoonstelling loopt tot en met 24 maart. Wat als mensen iets van zichzelf zien liggen? 'Wat mij betreft kunnen ze het dan krijgen.'