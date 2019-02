Na verwoestende brand heeft Neptunus weer een tijdelijk plekje

Een brand legde het clubgebouw en boothuis in de as (Foto: De Vries Media)

Twaalf zeecontainers vormen sinds vrijdag de basis voor het tijdelijke onderkomen van roeivereniging Neptunus in Delfzijl. Dat is sneller dan verwacht, zegt clubvoorzitter Nathalie Folkers.

'We moeten de gemeente Delfzijl bedanken. Dankzij hen is er vaart achter gezet en ruim twee maanden verder staan de containers er. Daar zijn we heel blij mee.'

Het oude clubhuis en een loods met 35 boten werden op 8 december verwoest door een brand. Het vuur is aangestoken, maar de politie heeft de dader nog altijd niet gepakt.

Een vrachtwagen levert de containers af (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



Verwarmde containers

Het nieuwe 'thuis' van de roeier bestaat uit zes á zeven aan elkaar geschakelde zeecontainers die plaats bieden aan onder meer de kantine en kleedkamers.

'Die containers zijn verwarmd en worden mooie afgetimmerd van binnen', zegt Folkers. 'In vijf onverwarmde containers komen de boten te liggen.'



Op zoek naar boten

Die boten zijn na de brand nog niet allemaal vervangen voor nieuwe exemplaren. Maar daar wordt volgens Folkers achter de schermen druk aan gewerkt.

'We hebben er straks weer 25 nodig. Dankzij donaties zijn er al een paar in bestelling. Daarnaast kunnen we her en der in het land boten lenen of tegen een klein bedrag overnemen. Die kunnen we pas ophalen als het tijdelijke onderkomen klaar is.'

Nieuw gebouw

Het tijdelijke clubgebouw en boothuis worden gebruikt tot het nieuwe onderkomen klaar is. Dat komt te staan op de plaats waar het oude afbrandde.

Folkers schat in dat het nieuwe gebouw op zijn vroegst over twee jaar klaar is.

