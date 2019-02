Danny Buijs: 'NAC ziet de wedstrijd volgens mij als hun laatste kans'

De ploeg van Danny Buijs zal zaterdag waarschijnlijk met dezelfde elf aan de aftrap staat als vorige week tegen Feyenoord. 'Die kans is vrij groot', zegt Buijs aan dag voorafgaand aan de wedstrijd.

Avondje NAC

De club uit Breda is niet helemaal onbekend voor trainer van FC Groningen. 'Ik heb vorig jaar stage gelopen bij NAC, dus ik heb die club van dichtbij meegemaakt', zegt Buijs. 'Ze hebben ze meeste punten dit seizoen ook in eigen stadion gepakt. Dus dat geeft wel aan dat hun kracht in thuiswedstrijden ligt, en dat heeft mede te maken met hun publiek.'

'Je kan je instellen op een ploeg die er volle bak in gaat en gaat proberen om het publiek voor zich te winnen en erachter te houden. Daar moeten we ons op instellen. Dat wordt de grootste uitdaging. Lukt het ons om dezelfde energie in de wedstrijd te leggen als tegen Feyenoord?'

'De kunst van in de top staan'

Zelf heeft Buijs ook van die wedstrijden gespeeld dat het tegen een topclub geweldig liep en de week erna tegen een mindere tegenstander helemaal inzakte. 'Soms speelde je dan goed tegen een topclub maar dan werd je de week erna met 4-1, door RKC, van het veld geblazen. Puur omdat je niet hetzelfde kon opbrengen als die week ervoor.'

'Dat is ook de kunst van in de top spelen,' vervolgt Buijs. 'Dan moet je er elke wedstrijd staan. Daar hebben we het heel veel over gehad deze week. Ik hoef nu geen jongens vertrouwen te geven, want dat is wel aanwezig.'

Laatste kans

'Volgens mij heeft NAC deze wedstrijd, als ik het een beetje heb meegekregen, zelf bijna betiteld als hun laatste kans. Het lijkt erop dat ze ook niet bezig zijn met hun volgende wedstrijden en ze zich er al bij hebben neergelegd dat ze die gaan verliezen. Zo komt het tenminste een beetje over,' zegt Buijs die met Groningen in een veel betere periode zit.

NAC haalde na de winterstop slechts één punt, waar Groningen er al twaalf mocht bijschrijven.

Reis

Één van de uitblinkers bij FC Groningen in de tweede seizoenshelft is Ludovit Reis. De 18-jarige middenvelder lijkt met de week beter te gaan spelen. 'Dat is de verdienste van die jongen zelf,' zegt Buijs.

De trainer denkt ook te weten waarom Reis steeds beter begint te spelen. 'Dat kan ik in mijn optiek verklaren, maar ik denk dat het te maken heeft dat er andere spelers om hem heen staan. Die kunnen hem meer sturen en dat is wat hij nodig heeft op deze leeftijd. Dat geldt voor bijna alle jonge spelers. Nu speelt hij met een Bruns, Memisevic, Mahi en een Bel Hassani om zich heen. Dan worden dingen toch wat makkelijker. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.'

'Meer de bal in bezit'

'Mijn kritiek was dat hij en meerdere jongens beter moeten worden aan de bal. We waren te veel en te vaak de bal kwijt. Bij hem had dat vooral te maken met positie kiezen. ik durf te zeggen dat soms je positie van drie meter ten opzichte van de bal bepaald of je de bal makkelijker in bezit kan houden. Daar zijn we heel erg met hem mee bezig geweest en daar is hij zich nu veel bewuster mee bezig.'

'Dat pakt hij goed op en daarom gaat hij ook steeds beter spelen. Los van de kwaliteiten die hij sowieso al had. Hij weet een bepaald gif en duelkracht in een team te brengen. Dat laat hij steeds meer zien.'

FC Groningen Live

NAC Breda - FC Groningen begint zaterdag om 20:45 uur in het Rat Verlegh Stadion. De uitzending van FC Groningen Live begint zaterdag om 20.00 uur. Presentatie is in handen van Niiwino Geertsema, de analyse komt van Joop Gall. Stefan Bleeker verzorgt vanuit Breda het verslag van de wedstrijd.