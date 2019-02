Nieuwe eigenaren aan de slag, maar de sfeer van Hammingh blijft

De nieuwe eigenaren van het café behouden het oude meubilair en zijn van plan om het café in de oude staat te herstellen.

'Prachtige plek'

Volgens Sigrid Heeres moet je Café Hammingh niet veranderen: 'Het is een prachtige plek met mooie historie, veel gezelligheid en reuring.'

De enige verandering die er staat te gebeuren is dat er 's avonds gegeten kan worden in de stijl zoals de mensen gewend zijn van Wicher Werk bij Het Schathuys bij Borg Verhildersum. Het restaurant waar de twee nu vertrekken.

Blije buurt

Buurtbewoonster Margreet is blij dat Hammingh weer open gaat. Er waren volgens haar in het dorp zorgen over de horecazaak. Toch bleven de buurtbewoners hoop houden dat het goed zou komen.

De nieuwe eigenaren hebben in de planning om voor de buurt iets te organiseren.

