Niet iedereen kan stemmen op nieuwe gemeentenaam, dit is de reden

Maar enkele honderden mensen in de drie gemeenten hebben die code niet gekregen. En dat is hun eigen schuld.

NAW-gegevens

Bij de redactie van RTV Noord kwamen signalen binnen dat verschillende inwoners nog altijd geen brief hebben gekregen met unieke code, om te stemmen op een speciale website.

De reden hiervoor blijkt te zijn dat deze mensen ooit bij hun gemeente hebben aangegeven dat hun NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) niet gebruikt mogen worden voor onderzoeken of enquêtes.

Mag niet

'Alleen voor officiële verkiezingen, zoals voor de gemeenteraad of Tweede Kamer, mogen we mensen een brief sturen', zegt griffier Onno Rijkens van Delfzijl. 'Stemmen voor een nieuwe gemeentenaam valt daar niet onder, dit is eigenlijk een soort poll, dus mogen we deze mensen hierover helaas geen brief sturen.'

Om die reden kan het zelfs zo zijn dat van een echtpaar de man bijvoorbeeld wel een brief krijgt, maar de vrouw niet.

Code opvragen

Mensen die geen code hebben gekregen, kunnen die alsnog krijgen door naar de publieksbalie in hun gemeentehuis te gaan. Dan krijgen ze de code gelijk mee naar huis.

Iedereen van 16 jaar en ouder mag stemmen.

Namen al in gebruik

Overigens is niet iedereen tevreden met de namen waar uit gekozen kan worden. Een groep inwoners vindt Eemsdelta, Fivelgo en Marenland alledrie ongeschikt, omdat ze die namen associëren met andere organisaties.

Eemsdelta is bijvoorbeeld de naam van een scholengemeenschap en Marenland behoort toe aan een woningcorporatie.

Fivelland?

De bezwaarmakers stellen voor om een vierde optie toe te voegen: Fivelland. Inmiddels hebben al zeker 111 mensen een petitie daarvoor ondertekend.

Veel kans maakt het initiatief niet; de gemeenteraden hebben eerder al bepaald dat er uit drie namen gekozen kan worden die door een speciale commissie zijn geselecteerd.

Over twee weken bekend

De nieuwe gemeentenaam wordt op woensdag 6 maart bekendgemaakt.

Lees ook:

- Inwoner reageert op DAL-fusie: 'Middelstum hoort bij het Hogeland'

- Jullie voorkeur gaat uit naar... Eemsdelta