Smileys moeten automobilisten in Klein Ulsda afremmen

In de strijd tegen hardrijders komen automobilisten in Klein Ulsda sinds donderdag 'smiley-snelheidsmeters' tegen. Dat zijn borden waarop automobilisten hun snelheid zien staan, afgewisseld met een boze of blije smiley.



De gemeente Westerwolde plaatste de borden voor de periode van één maand. Daarna wordt gekeken hoe hard het verkeer er gereden heeft en of de borden effect hebben gehad. De snelheidsmeters stonden eerder ook al in de buurt van Vlagtwedde.

Doorn in het oog

De snelheid waarmee auto's door het dorpje rijden, is de inwoners al langer een doorn in het oog. 'Wij zijn er flauw van. We gooien die auto's wel een keer over de weg heen en dan is het gebeurd', zei een inwoner vorige week nog tegen RTV Noord.



Veertienduizend auto's

De hoeveelheid verkeer die door Klein Ulsda gaat neemt toe door werkzaamheden aan de Booneschanskerbrug, die elders in het gebied ligt. Die brug kan momenteel niet worden gebruikt.

Ook de brug bij Klein Ulsda is aan onderhoud toe, maar kan pas aangepakt worden als de Booneschanskerbrug weer in gebruik wordt genomen.

