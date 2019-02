Theaterstuk De Poolse Bruid strijkt neer in boerderij De Haver

De film De Poolse Bruid is vanaf juni een maand lang te zien als theatervoorstelling in boerderij De Haver in Onderdendam.

De voorstelling wordt gemaakt door het Noord Nederlands Toneel en Toneelgroep ECHO.

Initiatiefneemster en actrice Lotte Dunselman kwam in de trein op het idee voor de voorstelling. 'Ik zat een beetje naar buiten te kijken en te dromen. Ik vroeg me af of er ooit een theatervoorstelling van was geweest. Dat was niet zo.'

Weinig tekst

In de film uit 1998 wordt niet heel veel gesproken. Dunselman denkt dat op te kunnen lossen door de acteurs te laten vertellen over wat een personage meemaakt.

Via Stichting Groninger Landschap kan de voorstelling gebruikmaken van boerderij de Haver. Deze is in de zomer beschikbaar en staat enigszins afgelegen van het dorp. Volgens Dunselman geeft dat goed de sfeer weer van het Hogeland.

Boerderij De Haver

Boerderij De Haver is vanwege aardbevingsschade onbewoonbaar, maar de schuur is voor de voorstelling goed te gebruiken.