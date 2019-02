Uutslag Bosklopperbokaal, Prachtige keus van Erwin de Vries, Katie Melua in 't Duuts: Twij Deuntjes

Winnaar Bosklopper Bokaal

Nulviefteg - T leed is al laank leden

Winnaar Bé Wever bokaal

Gert Sennema & Westkantstad - Kom

Lianne Abeln - Wilde hoaren

Erwin de Vries - Blief nou

Eva Waterbolk - Joapke jong

Peter Maffay & Katie Melua – Ich wolte nie erwachsen sein

Edwin Jongedijk & Irene Wilkens - Doe mist hier haildaal niks

Karine Polwart – The mother we share

Zuver Scheerwol – Karneval

Harm Jan Wilbrink – Stil an de Vaort

Hail Gewoon – Geef mie dien blues

Bert Hadders – Der zit gain schot in mie

Stephanie Struijk – Verliefd

Gerard van Maasakkers - Boom aan de rivier

Twijde uur:

Alex Vissering – In mien kop

Martin Korthuis – Zundaag

Harry Niehof – Grunneger blues

Die Tüdelband – Mien Gott, he kann kee Plattdüütsch mehr

Margret Maas – Braifke

Allan Taylor & Derroll Adams – Let it come, Let it go

Peter Buwalda – Aanderkaantslootsabbels

16 Horsepower – Wayfaring Stranger

Daniël Lohues – Blauwe maondag

Wannes Capelle & Danni Heylen – Onderbemand

Hans van der Lijke – Tied kin nait aans

Van De Straat – Jentege Jannie

Harmony Glen – Thelonious' Fancy